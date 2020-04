MORATTI, Lega non unita genera dubbi sulle finalità

(ANSA) - MILANO, 16 APR - ''Ci sono parecchi esempi non di unione di intenti, della quale ore avremmo bisogno. Sinceramente la Lega Serie A in questo momento sta guardando agli interessi delle varie società ed è normale che lo possa fare, l'unica cosa è che la Lega non è unita neanche al suo interno il che lascia dei dubbi anche sulla sua finalità'': l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti commenta così, a Teleradiostereo, il botta e risposta tra il presidente del Coni Malagò e la Lega Serie A e la situazione del calcio italiano. ''Litigano? È una cosa brutta e decisamente stonata - continua Moratti - con quella che è la situazione generale che è di per sé drammatica''. (ANSA).