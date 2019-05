MORABITO, I DV devono fare chiarezza. I tifosi...

EX VIOLA FOTO, BATISTUTA A MADRID PER LA FINALE CHAMPIONS Domani il calcio si ferma per la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham allo stadio Wanda Metropolitano. A Madrid, tra i tanti ex campioni presenti, c'è anche l'ex bomber viola Gabriel Batistuta per la tv argentina. Ecco la foto postata... Domani il calcio si ferma per la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham allo stadio Wanda Metropolitano. A Madrid, tra i tanti ex campioni presenti, c'è anche l'ex bomber viola Gabriel Batistuta per la tv argentina. Ecco la foto postata... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi