MONZA, Spunta il nome di Baroni per il post Palladino

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Le strade del Monza e di Palladino non sono mai state così distanti. Il tecnico è sempre più vicino alla Fiorentina, e per questo motivo la squadra lombarda è alla ricerca di un nuovo allenatore. Dopo l'addio di Marco Baroni all'Hellas Verona, come riporta Gianlucadimarzio.com, il Monza ha messo il tecnico fiorentino come primo obiettivo, anche se su di lui c'è anche l'interesse del Cagliari.