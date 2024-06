MONZA, Scelto il sostituto di Palladino: sarà Nesta

FirenzeViola.it

Alessandro Nesta sarà con tutta probabilità il nuovo allenatore del Monza. Secondo quanto riporta TMW, il club brianzolo che ha dato l'addio a Palladino in questa settimana, ha aspettato un segnale da Marco Baroni, che però non è arrivato, visto che dovrebbe andare alla Lazio. Per questo la società lombarda ha rotto gli indugi e punta dritto all'ex difensore di Milan e Lazio, che nell'ultima stagione ha allenato la Reggiana. Non dovrebbe mancare molto alla definitiva fumata bianca, con il Monza che punta a chiudere nel corso delle prossime ore facendo firmare un contratto annuale a Nesta, con opzione, legata alla salvezza, per la stagione successiva.