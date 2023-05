MONZA, Palladino, "Ho visto Galliani, incontro positivo"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MONZA, 13 MAG - Un primo incontro tra Adriano Galliani e Raffaele Palladino c'è stato: l'ipotesi di rinnovo di contratto tra il tecnico e la società ha vissuto un nuovo step in questi giorni, come conferma l'allenatore. "Sì, ci siamo visti con Galliani. Si è trattato di un incontro piacevole e positivo, sicuramente ce ne saranno altri", conferma Palladino. "Ma in questo momento la priorità è il Napoli e la partita di domani, in questo momento pensiamo alla partita. Torno in panchina con grande voglia, affrontando la squadra della mia città". (ANSA).