MONZA-NAPOLI, Montagne russe di gol. Alla fine è 2-4

Il Napoli soffre nel primo tempo ma grazie a dei gioielli dei suo giocatori riesce a portare via 3 punti da Monza vincendo 4-2. Apre le marcature Djuric che dopo pochi minuti segna di testa, poi succede tutto nella seconda frazione: il Napoli segna con Osimhen che vola in cielo per far gol di testa, poi raddoppia con una perla di Politano al volo da fuori area dopo 1', infine sembra chiudere la sfida con Zielinski che torna a segnare con un mancino dal limite. Quando la partita pare chiusa, arriva un gol di Colpani che riapre tutto prima che Raspadori, entrato dalla panchina, metta in rete il 4-2 definitivo.

Il Napoli sale così a 48 punti e scavalca di nuovo la Lazio, mentre il Monza resta a 42 punti, uno in meno della Fiorentina.