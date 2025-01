MONZA-FIORENTINA, Le info per i biglietti del settore ospiti

FirenzeViola.it

Il Monza sul proprio sito ufficiale ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Monza-Fiorentina. Queste le informazioni per il settore ospiti:

- Intero: € 30,00 (+ € 2,00 di commissioni/prevendita).

Si ricorda che dalla stagione 22/23 il settore Curva Nord è interamente riservato ai tifosi della squadra ospite. Al momento dell’acquisto ogni acquirente può acquistare per sé e per altre 3 persone, per un totale di 4 biglietti.

MODALITA’ DI VENDITA

- ONLINE in modalità print@home, sul sito MyMonza

- Presso i PUNTI VENDITA VIVATICKET

- Presso la Biglietteria Ovest dell’U-Power Stadium che sarà aperta nei seguenti orari:

Lunedì 13 gennaio dalle ore 14:00 alle ore 20:45