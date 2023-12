MONZA-FIO, Numeri di una sfida in cui è successo di tutto

FirenzeViola.it

Nell’unico precedente al Brianteo e in Serie A i giocatori in campo hanno segnato in tutti i modi possibili: con un colpo di testa, ovviamente con i piedi e su azione, su calcio piazzato (rigore), nella porta sbagliata. Lo riporta Footstats con tutte le statistiche sugli incroci tra Fiorentina e Monza.

Monza-Fiorentina 3-2 alla 31esima giornata 2022-2023 volle dire Kouame all’8’, Saponara al 13’, autorete di Biraghi al 26’, Mota Carvalho al 43’, Pessina su rigore al 59’. Una trentina di anni prima, stagione 1993-1994, lo scontro diretto in cadetteria era terminato col pareggio ad occhiali, 0-0. Nonostante in maglia viola ci fosse un certo Baiano e quella biancorossa fosse indossata anche da Artistico. Dando un’occhiata anche a Fiorentina-Monza del 2022-2023, scopriamo che la Viola non ha mai vinto contro i brianzoli in Serie A.

Lombardi con 21 punti in classifica (5V – 6X – 5P con 16GF e 17GS), di cui 13 sul proprio campo (3V – 4X – 1P con 10GF e 5GS). Fiorentina a quota 27 (8V – 3X – 5P con 25GF e 18GS), 11 lontano dal Franchi (3V – 2X – 3P con 11GF e 10GS). Il divario fra i due club è maturato soprattutto nelle ultime tre giornate, periodo in cui il Monza ha conquistato 4 punti in meno della Fiorentina, 3-7. Osservando le tante statistiche di rendimento colpiscono un paio di dati in fatto di rigori.

Quella di Italiano è, con l’Udinese, la squadra che se n’è visto fischiare il maggior numero contro: 6. Cinque sono stati trasformati in punti, mentre nell’ultimo turno Terracciano ha sventato il primo penalty in questo torneo. Quella di Palladino è la compagine che, causa le massime punizioni, ha lasciato per strada più punti di chiunque altro: 4. In un campionato senza penalty, infatti, i brianzoli sarebbero a quota 25.

Il momento preferito dalle due squadre per segnare: la Fiorentina nella prima mezz’ora (11 centri, top in Serie A); il Monza negli ultimi trenta minuti (8 reti).

CONFRONTI DIRETTI A MONZA (SERIE A E SERIE B)

2 incontri disputati

1 vittoria Monza

1 pareggio

0 vittorie Fiorentina

3 gol fatti Monza

2 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A MONZA

Monza-Fiorentina 0-0, 37° giornata 1993/1994

ULTIMA SFIDA A MONZA

Monza-Fiorentina 3-2, 31° giornata 2022/2023