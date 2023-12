MONZA-FIO, Le principali curiosità sul match di stasera

FirenzeViola.it

Avvicinandosi all'inizio della diciassettesima giornata di campionato, la Lega Serie A ha stilato sul proprio sito ufficiale le statistiche e le curiosità principali legate ai match di turno. Di seguito quelle inerenti a Monza-Fiorentina:

Dopo avere perso sei delle prime otto sfide contro la Fiorentina tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia (2V), il Monza è rimasto imbattuto in tre delle successive quattro (1V, 2N) contro i viola, incluso il pareggio al Franchi e la vittoria all’U-Power Stadium dello scorso campionato. Bilancio in perfetta parità nelle cinque sfide tra Monza e Fiorentina in casa dei brianzoli tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia: due vittorie per i biancorossi, compresa la più recente nel massimo campionato dello scorso aprile, per 3-2; due successi per la Viola (l’ultimo nell’agosto 1985 in Coppa Italia) e un pareggio.

Nelle sfide tra Monza e Fiorentina, tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia, una delle due squadre ha segnato almeno due gol in 10 dei 12 incontri complessivi: fanno eccezione lo 0-0 del maggio 1994 nel campionato cadetto e l’1-1 nel massimo torneo dello scorso gennaio. Il Monza ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1V): soltanto una sconfitta in meno rispetto a quelle collezionate dai brianzoli in tutte le precedenti 13 gare della Serie A TIM 2023/24. I biancorossi potrebbero subire due ko di fila nello stesso campionato per la prima volta dalle ultime due giornate della scorsa stagione (vs Lecce e Atalanta).

Il Monza ha pareggiato nove delle 19 gare casalinghe (il 47%) giocate nel 2023 in Serie A TIM (6V, 4P): soltanto l’Udinese ha impattato più partite (12) sul proprio campo da gioco rispetto ai brianzoli nell’anno solare nel torneo. La Fiorentina ha raccolto soltanto un punto nelle ultime tre trasferte di campionato, pareggiando l’ultima sul campo della Roma (1-1); la Viola potrebbe chiudere sul pari due match esterni consecutivi per la prima volta in Serie A TIM sotto la gestione di Vincenzo Italiano.

La Fiorentina ha mandato in gol 22 giocatori differenti nel 2023 considerando tutte le competizioni: nessuna squadra di Serie A TIM ha fatto meglio nell’anno solare (19 invece il Monza). Due dei primi quattro giocatori ad avere percorso la maggiore distanza con movimenti palla al piede in questo campionato vestono la maglia del Monza: Matteo Pessina (3574 metri) e Roberto Gagliardini (3026 metri).

Gli altri due sono Marin Pongracic (3741) e Matías Soulé (3276). Nessun giocatore è stato sostituito più volte rispetto ad Andrea Colpani in questo campionato: 15, al pari di Andrea Pinamonti; in generale, il centrocampista dei brianzoli ha giocato tutti i 90’ minuti di un match di Serie A TIM soltanto una volta in 43 sfide del massimo torneo: lo scorso 17 settembre, contro il Lecce, all’U-Power stadium. Lucas Beltrán ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due partite di campionato, dopo essere rimasto a secco di reti in tutte le precedenti 11 di Serie A TIM; nel 2023, soltanto un giocatore della Fiorentina ha segnato in tre match di fila nel torneo: Nicolás González (in due occasioni - tra giugno e agosto e tra settembre e ottobre)