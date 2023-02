MONZA, Berlusconi alla ricerca di nuovi investitori

Il Corriere della Sera nella sua sezione 'Economia' svela quest'oggi che il Monza di Silvio Berlusconi è alla ricerca di nuovi investitori per portare avanti e velocizzare la crescita del club. Anche se non c'è ancora una operazione pronta - si legge - il mercato si è messo al lavoro per capire quale possa essere lo schema più idoneo per attrarre investitori interessati al club passato in pochi anni dal dilettantismo alla Serie A. E che può contare, oltre che su un parco giocatori molto importante, sulla concessione dell'U-Power fino al 2062

Al momento lo schema più percorribile sembra l'ingresso di un socio di minoranza attraverso un aumento di capitale riservato. All'interno dell'accordo, sia la possibilità per il nuovo socio di minoranza di acquistare il club in un secondo momento che quella di ricedere la quota alla famiglia Berlusconi. Non è in discussione, comunque, il fatto che nei prossimi anni le decisioni del club restino a carico di Berlusconi e Galliani.