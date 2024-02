MONTERISI (DAZN), Oggi in fiducia: possiamo vincere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ilario Monterisi, giocatore del Frosinone, ha parlato a DAZN prima dell’inizio del match di Serie A contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “In campionato ancora non è arrivata la vittoria in trasferta? Può arrivare oggi perché siamo molto fiduciosi e molte volte siamo stati anche sfortunati in trasferta e speriamo che ci sarà un po' di fortuna e ovviamente dobbiamo farla prestazione. Oggi siamo molto fiduciosi per poterla fare”.