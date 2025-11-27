Mondiali Uner 17: Brasile ko ai rigori, l'Italia chiude terza

Mondiali Uner 17: Brasile ko ai rigori, l'Italia chiude terza
(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Terzo posto per l'Italia ai Mondiali U17 in Qatar. Gli azzurrini del tecnico Massimiliano Favo hanno battuto ai rigori il Brasile dopo lo 0-0 nei 90' e hanno conquistato la medaglia di bronzo. Gran protagonista Alessandro Longoni che ha parato il 3° e il 4° rigore dei brasiliani. (ANSA).