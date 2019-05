MONDIALI U20, Negli ottavi Italia-Polonia

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - L'avversaria dell'Italia agli ottavi del Mondiale Under 20 sarà della Polonia che si è qualificata tra le 4 migliori terze della fase a gironi. Gli azzurrini affronteranno i padroni di casa domenica 2 giugno al Gdynia Stadium alle 17.30. La Polonia arriva al match contro l'Italia con un ruolino di marcia che ha visto una sconfitta contro la Colombia, una vittoria con Tahiti e un pareggio con il Senegal. "Sarà una bellissima partita - le parole del tecnico azzurro Paolo Nicolato - contro una squadra molto forte e per i ragazzi sarà un'esperienza molto importante: per loro sarà molto stimolante giocare di fronte a un grande pubblico e contro la squadra di casa". Negli ultimi due precedenti l'Italia ha sempre prevalso ma Nicolato spiega che da allora "la Polonia ha cambiato parecchi elementi e anche noi non siamo più gli stessi. Sarà un'altra partita, affronteremo una squadra molto potente, dalle grandi qualità fisiche, motivata e spinta dal proprio pubblico".