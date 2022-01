MONDIALI, Spareggi: la Fifa cancella tutte le diffide

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La Fifa ha accolto la richiesta della Uefa e ha deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti in occasione dei play off di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. In pratica, vuol dire che sono annullate tutte le diffide che in caso di nuovo 'giallo' avrebbero portato a squalifiche in occasione della seconda e decisiva partita. La decisione della Fifa farà, presumibilmente, sorridere il ct degli azzurri Roberto Mancini, visto che l'Italia aveva ben dieci giocatori in diffida, ovvero Barella, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa (comunque fermo fino a fine stagione per infortunio), Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, Toloi e Tonali. L'Italia giocherà la sua prima partita dei 'play off' che valgono un posto ai Mondiali in Qatar il prossimo 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord. In caso di successo affronterà in finale il 29 marzo la vincente di Portogallo-Turchia, a Lisbona o Istanbul. (ANSA).