MONDIALE FEMM., L'Italia crolla per 5-0 contro la Svezia

L'Italia crolla sotto i colpi della Svezia dopo aver giocato quasi alla pari per 40' nella seconda giornata del Mondiale Femminile. Poi le scandinave salgono in cattedra, fanno valere il loro maggior tasso fisico e tecnico e sfruttano al meglio le palle inattive con ben tre gol che arrivano su calcio d'angolo in azioni praticamente fotocopia. Finisce 5-0 per le gialloblù con l'Italia che ora dovrà reagire nell'ultima sfida contro il Sudafrica per passare il turno e accedere agli ottavi.