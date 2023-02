MONDIALE FEMM., Haiti e Panama completano il quadro

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Si completa il tabellone a 32 squadre dei Mondiali di calcio femminili in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. A qualificarsi per il torneo anche Haiti, Portogallo e Panama dopo i rispettivi successi negli spareggi. In particolare Haiti e Panama andranno a giocare in Australia a luglio per completare rispettivamente il Gruppo D e il Gruppo F, mentre il Portogallo tornerà ad Aotearoa in Nuova Zelanda per affrontare gli Stati Uniti, campioni in carica della Coppa del Mondo femminile, nel Gruppo E. "Sono lieta di dare il benvenuto ad Haiti, Portogallo e Panama nella formazione finale delle squadre che giocheranno alla nona edizione della Coppa del Mondo femminile FIFA -ha detto il segretario generale della Fifa, Fatma Samoura - Tutte e tre le squadre porteranno colore ed entusiasmo al Torneo che catturerà l'immaginazione dei tifosi di tutto il mondo". L'Italia della Ct Milena Bertolini, inserita nel girone G insieme a Svezia, Sudafrica e Argentina. Le azzurre cominceranno la loro avventura con l'Argentina il 24 luglio, per poi affrontare il 29 luglio la Svezia e chiudere il girone con il Sudafrica il 2 agosto. (ANSA).