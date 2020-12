MONDIALE CLUB, Fifa non cambia format prossimo anno

(ANSA) - ZURIGO, 04 DIC - Anche se la Fifa non demorde dalla creazione in futuro di un Mondiale per club a 24 squadre, il cambiamento non ci sarà dalla prossima stagione. Infatti, anche per l'esercizio 2020-2021, la competizione si svolgerà secondo il format attuale (con 6 o 7 squadre), nel dicembre 2021 in Giappone. Questo quanto deciso dal Consiglio della Fifa, riunito in videoconferenza. Per i motivi legati alla pandemia, il Mondiale per club 2020 era stato posticipato al prossimo anno (1-11 febbraio) e si disputerà in Qatar. Nonostante questa decisione, il Mondiale per club a 24 squadre si farà. "Si disputerà in Cina. Non abbiamo ancora stabilito le date, ma si tratterà della più bella competizione per club del mondo", ha ribadito in conferenza stampa a distanza il presidente della Fifa Gianni Infantino. (ANSA).