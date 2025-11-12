Moldavia-Italia, ampio turnover per Gattuso. Ecco le possibili scelte

Domani c'è Moldavia-Italia e Tuttomercatoweb.com fa il punto sulla probabile formazione azzurra: sarà un 4-4-2 molto offensivo quello che proporrà Gennaro Gattuso domani sera a Chișinău nella penultima gara del girone di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. In attacco Raspadori ha recuperato dalla botta al gluteo destro rimediata nella giornata di lunedì e partirà dall'inizio insieme a Scamacca. Pochi dubbio sul centrocampo: ci sarà Tonali che poi salterà la sfida contro la Norvegia (è diffidato, Gattuso non vuole rischiare la squalifica per marzo). Al suo fianco Bryan Cristante, Orsolini e Zaccagni gli esterni offensivi. Assente Barella per squalifica, in panchina Locatelli che tornerà utile domenica sera quando contro la Norvegia Gattuso cambierà modulo e proporrà il 3-5-2. Ampio turnover in difesa. Il commissario tecnico stasera in conferenza stampa ha annunciato che tra i pali giocherà Vicario, in difesa Bellanova e Cambiaso gli esterni con Mancini e Buongiorno al centro.

Ecco la probabile formazione

Italia (4-4-2) - Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Nel pomeriggio l'Italia è volata in Moldova con 26 giocatori.

Sull'aereo non c'era Nicolò Cambiaghi, calciatore che ha accusato un problema al polpaccio destro ed è tornato a Bologna. Di seguito la lista dei calciatori in gruppo.