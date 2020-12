MIRABELLI, Cutrone va gestito con pazienza

L'ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, è tornato a parlare di Cutrone, questa volta alla trasmissione "Toca la Marca" in cui ha raccontato: "Quando arrivai al Milan fu difficile convincere l'agente e la famiglia al rinnovo di Patrick che era un Primavera che giocava in Prima squadra. Non volevo far perdere questo capitale alla società. Lui però voleva giocare, perciò fecero pressioni per la rescissione perché potesse andare al Bari per avere spazio. Riuscii a convincere sia la famiglia che Branchini che lui dovesse giocarsi le sue carte nel Milan e alla fine ha fatto la scelta giusta. Ma Patrick ha bisogno ancora di una gestione particolare, ogni giocatore ha una propria testa e lui deve fare il salto da giovane promessa a giocatore importante. Ci vuole però una certa pazienza anche nell'attuale situazione, è un attaccante che può fare bene in futuro".