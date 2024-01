Yerry Mina potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Per Dodo però il colombiano deve rimanere. Infatti il terzino viola ha commentato sotto un post che rilanciava la notizia dell'interesse del Porto su Mina (della fanpage 12viola) così: "Fratello mio, non lo lascerò andare. È troppo forte per noi per lasciarlo partire". Qui sotto il commento.