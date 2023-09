MINA, La Fifa prevede un risarcimento danni ai viola

FirenzeViola.it

La FIFA prevede un indennizzo ai club che vedono i loro giocatori infortunarsi con la maglia della rispettiva Nazionale. Si tratta del Club Protection Program, "una polizza assicurativa - cita direttamente il sito ufficiale dell'ECA - che copre il rischio infortuni dei giocatori delle nazionali. Il CPP garantisce che la FIFA fornisca un risarcimento per le perdite subite dal club ( in base allo stipendio del giocatore) durante il periodo in cui il giocatore non è disponibile per il rispettivo club". Magra consolazione per la Fiorentina che dovrà fare a meno di un suo calciatore per qualche settimana almeno.

