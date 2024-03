MINA, Già diventato idolo dei tifosi del Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'ex difensore della Fiorentina Yerry Mina è già diventato un idolo dei tifosi del Cagliari. Il centrale colombiano anche oggi è stato decisivo nell'importantissima vittoria dei sardi sul campo dell'Empoli(QUI i risultati dei match di Serie A delle 15:00) con una prestazione di sacrificio e temperamento.

Due caratteristiche che hanno fatto impazzire i tifosi cagliaritani come si può vedere anche sui social. "Ti amiamo già Yerry", "La gente come noi non molla mai ...e ora con te qui ancor di più. Grazie Yerry", "Mamma mia Yerry che giocatore, gli annulli tutti", "Che potenza Yerry". Questi solo alcuni dei tanti commenti di apprezzamento dei tifosi rossoblù al centrale sudamericano. Tra i messaggi, anche alcuni riguardanti la ormai celebre mossa della "scapezzolata" che Mina ha replicato a Cagliari su Osimhen dopo averla usata a Firenze per innervosire l'attaccante del Bologna Zirkzee: "Dopo Firenze, hai portato la strizzata di capezzoli pure a Cagliari".