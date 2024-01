MILENKOVIC, Oggi può toccare le 200 presenze in viola

Fonte: La Nazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina comincia il girone di ritorno in casa contro l’Udinese, esattamente come sarebbe dovuto succedere due anni fa nella gara che, a causa del Covid, venne poi rimandata di quasi 4 mesi. Quel recupero vide poi la squadra di Italiano soccombere, incredibilmente, al “Franchi” sotto i colpi dei friulani, quasi a confermare beffardamente le recenti statistiche non proprio esaltanti per i viola nelle prime partite giocate dopo il “giro di boa”.Lo scorso anno e nel 2021, infatti, la Fiorentina non andò oltre l’1-1 esterno contro Lazio e Torino. L’ultima vittoria nella prima giornata di ritorno (ed anche l’unica negli ultimi 6 anni) risale al 18 gennaio 2020, quando i gigliati espugnarono Napoli con i gol di Chiesa e Vlahovic.

L’ultima vittoria casalinga, invece, in una “prima” del ritorno è datata 15 gennaio 2017 in occasione di Fiorentina-Juventus 2-1. Appuntamento importante per Milenkovic che, nel caso in cui venisse impiegato contro l’Udinese, diventerebbe il terzo viola a disputare 200 gare in Serie A nel nuovo millennio dopo Montolivo e Pasqual.