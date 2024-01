MILENKOVIC (MEDIASET), Napoli in crisi ma sempre forte

FirenzeViola.it

Nikola Milenkovic, difensore viola, ha commentato a Mediaset la semifinale di domani in Supercoppa contro il Napoli: "Essere qua per noi significa molto, è un'opportunità di lavoro, ci giochiamo la possibilità di conquistare un trofeo che è mancato l'anno scorso. Gli avversari sono forti, non basterà il 100%, dovremo dare tutti di più ma siamo motivati".

C'è un lavoro particolare per disinnescare gli attaccanti avversari?

"Il Napoli è molto forte, i giocatori sono quelli e quindi dobbiamo fare attenzione a tutta la squadra".

La flessione del Napoili non influirà?

"Non credo, sono tutti giocatori forti e sicuramente arriveranno pure più arrabbiati proprio per il momento difficile che stanno vivendo".

Qual è la vostra forza?

"Il gruppo. Ci mancano giocatori ma diamo tutti l'anima in campo: quello che conta è aiutarci vicendevolmente in ogni momento di difficoltà".

C'è voglia di dimostrare che si può aspirare a un grande traguardo?

"Sì, anche per il lavoro fatto l'anno scorso".