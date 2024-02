MILENKOVIC (DAZN), Vietato sbagliare atteggiamento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nikola Milenkovic, giocatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima dell’inizio del match di Serie A contro il Frosinone. Ecco le sue dichiarazioni: “Le grandi squadre non devono mai sbagliare atteggiamento e questo è molto importante. Porterò alla mia squadra esperienza e aiuterò in qualsiasi momento della partita per ottenere quello che vogliamo oggi”.