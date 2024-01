MILENKOVIC, Calciatore grazie a mia sorella. Sui tifosi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nikola Milenkovic è stato intervistato dalla Lega serie A. Il giocatore ha ripercorso tutte le tappe del suo arrivo a Firenze non prima di aver ricordato come ha iniziato a giocare a pallone: "Quando sono cresciuto, mia sorella, che già giocava a calcio voleva portarmi con sè, ma nostra madre non lo sapeva, così un giorno le ho detto che sarei andato con lei. Un giorno il mio allenatore le ha detto: 'Nikola e Jelena sono molto bravi'. E lei quando è tornata a casa…non posso dire come ha reagito, ma sono bei ricordi".

Sull'arrivo a Firenze: "Sono arrivato giovanissimo e per me è stato un po’ difficile perché ho cambiato paese, lingua e vivevo lontano dalla tua famiglia. Ma Firenze e la Fiorentina mi hanno fatto sentire sempre a casa, rendendo tutto molto più facile. Sono in viola per fare del mio meglio e dare a questa splendida città e la sua gente tutto ciò che meritano. Non abbiamo molto tempo libero con le tante partite che abbiamo, ma quando sono libero mi piace passeggiare con la mia famiglia e la mia ragazza in questa bellissima città”.

Sui posti preferiti di Firenze: "Il mio posto preferito è Piazzale Michelangelo perché c'è una bellissima vista. Si vedono tutti i monumenti e Firenze è davvero bella da questo posto. Il cibo in Italia è incredibile, il mio piatto preferito è la bistecca alla Fiorentina".

Sui tifosi allo stadio: "Quando ho un pallone tra i piedi sono già felice, non ho bisogno di altro. Quando andiamo allo stadio ci sono tantissimi tifosi che aspettano il nostro bus e sentiamo l'energia positiva che ci fanno arrivare, ci spingono durante ogni gara. Senza di loro non potremmo giocare come facciamo, è come se ci fossero 12 giocatori in campo".