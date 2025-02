Milenkovic ancora in gol: tacco al volo nella sconfitta a Newcastle del Nottingham

Continua la grande stagione di Nikola Milenkovic in maglia Nottingham Forrest, dove il difensore si è trasferito in estate dalla Fiorentina. Sebbene la squadra allenata da Espirito Santo abbia perso 4-3 in casa del Newcastle, il centrale serbo ha realizzato un gol incredibile per il momentaneo 4-2 (il Newcastle era andato in vantaggio 4-1 nel primo tempo e lo stesso Milenkovic era stato graziato per un tocco di mano evidente nella propria area di rigore), mettendo in rete un pallone con un tacco al volo incredibile in mischia.

Milenkovic è andato anche vicino alla doppietta prima di veder cadere i suoi 4-3 nonostante il tentativo di rimonta finale, propiziata proprio dal tacco del difensore in area.