MILAN, Vince ad Empoli e allunga sui viola

Il 2023 aveva portato Milan e Fiorentina a giocarsi il terzo posto in classifica e, almeno in termini di punti, in questo week end sarebbe stato possibile l'aggancio a quota 36 (con vittoria viola e ko rossonero). La storia dice invece altro perché dopo il ko della Fiorentina, rimasta dunque a 33 punti (quarto posto solitario), è arrivata la risposta del Milan che ad Empoli non si è sfatto sfuggire la vittoria, netta per 3-0, allungando a +6 sui viola.

La squadra di Pioli ha ipotecato il successo già dopo mezzora con i gol di Loftus-Cheek all'11' e di Giroud al 31'. Nella ripresa Milan vicina al tris in un paio di occasioni, ma il terzo gol arriva solo all'ultimo tuffo con Chaka Traore. Per Giroud con il gol di oggi va in doppia cifra per la 14esima stagione consecutiva. Al Castellani tra l'altro era presente Ibrahimovic nella nuova veste di dirigente rososnero.