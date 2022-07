MILAN, Salvini esulta: "Finalmente De Ketelaere"

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - "Finalmente lo abbiamo preso" anche se "non ho capito come si pronunci". Lo ha detto, scherzando, il leader della Lega, Matteo Salvini, a Firenze, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano dell'ultimo acquisto del Milan, il giocatore Charles De Ketelaere. "Sarà una campagna elettorale sui generis - ha aggiunto Salvini - perché sarà a Ferragosto. Per me non ci sarà agosto, domani sarò in Romagna, lunedì sarò in Veneto, martedì sarò in Puglia, mercoledì sarò in Calabria, giovedì sarò a Lampedusa non per vacanza ma per lavoro. Il 13 agosto sarò a San Siro per Milan-Udinese, almeno quelle due ore di pausa me le concedo. E conto che Milan e Fiorentina diano filo da torcere a tutti". (ANSA).