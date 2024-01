FirenzeViola.it

Finisce 3-1 a San Siro e prosegue il buon momento del Diavolo in campionato. A segno Adli, Giroud e Theo Hernadrz per la squadra di Pioli. Serve a ben poco il gol di Paredes su rigore. Per la Roma un'altra serata da dimenticare. Con questa vittoria il Milan raggiunge quota 42 punti, terzo in classifica a +8 sulla Fiorentina.