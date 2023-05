MILAN, Pioli sicuro: "Leao ci sarà al ritorno con l'Inter"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Leao dovrebbe esserci con l'Inter. Affrontare lo Spezia e' pesante, in testa abbiamo anche la Champions"", dice Stefano Pioli a Milan tv. "I prossimi quattro giorni saranno decisivi per la nostra stagione. Ho sempre detto che i bilanci si fanno alla fine e - aggiunge il tecnico rossonero - ci stiamo avvicinando alla fine. Non sono e non siamo soddisfatti della prestazione dell'andata e del risultato del derby d'andata, ma ora dobbiamo concentraci sul campionato. Dobbiamo vincere le prossime 4 partite per arrivare nei primi quattro posti". (ANSA).