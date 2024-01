MILAN, Pioli, né infastidito né preoccupato da critiche

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "Io non sono infastidito né preoccupato di niente dalle critiche. Dal primo giorno mi sono concentrato sul lavoro e sul mettere in condizione i giocatori nell'esprimersi nel miglior modo possibile. Poi non c'è niente da fare: siamo un grande club, quando i risultati non sono alla pari delle nostre possibilità ci sono le critiche. Stiamo cercando di lavorare per migliorare, nei giocatori vedo grande responsabilità". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma.

"Non ho sentito la proprietà ma sento sempre i nostri dirigenti, Furlani, Zlatan, Moncada e D'Ottavio. La presenza della proprietà è sempre uno stimolo positivo - ha proseguito -. Mercato? La società sta lavorando per colmare una necessità. È arrivato Gabbia, è arrivato Terracciano, abbiamo riempito un po' le nostre difficoltà ma sicuramente manca ancora un difensore". (ANSA).