MILAN, Piace Dia: Maldini può rientrare nell'operazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aumentano le pretendenti per l'attaccante della Salernitana, Boulaye Dia, obiettivo di mercato della Fiorentina. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il senegalese sarebbe finito nel mirino anche del Milan. La società rossonera potrebbe ridurre il prezzo della clausola inserendo una contropartita tecnica. In particolare, Daniel Maldini, rientrato dal prestito allo Spezia, piace alla Salernitana (e ad altri club). Oppure Lorenzo Colombo. Ma attenzione, perché anche la Fiorentina potrebbe mettere delle contropartite sul piatto per Dia.