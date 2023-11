MILAN, Per Thiaw severa lesione al bicipite femorale

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Il difensore del Milan Malick Thiaw si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica che ha evidenziato la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni. Lo rende noto il Milan. Thiaw si è fatto male ieri durante la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund a San Siro, ennesimo ko per la squadra rossonera sempre più in emergenza per i troppi infortuni. (ANSA).