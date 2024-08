MILAN, Kalulu-Juve: domani attesa risposta del difensore

FirenzeViola.it

Pierre Kalulu-Juventus: entro la giornata di domani, il club bianconero attende una risposta. Come riporta TMW, la deadline è fissata per martedì dopo che il calciatore aveva chiesto alla società torinese qualche giorno per decidere del suo futuro. Se Kalulu darà il via libera al trasferimento, allora non ci saranno più ostacoli: le due società hanno infatti già raggiunto da tempo l'accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.