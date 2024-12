MILAN, Fonseca: "Onestamente non mi sento a rischio"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Non mi sento a rischio. Onestamente no. E' vero se vogliamo vedere solo i risultati. Ma io non posso dire ciò che non sento. Io so cosa manca: è una questione di testa": lo dice Paulo Fonseca, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro il Verona.

"La squadra è migliorata in tante cose - spiega l'allenatore - anche se so che i risultati non lo dimostrano. Quali sono le partite in cui abbiamo avuto problemi tattici, o partite in cui l'altra squadra è stata molto più brava di noi? È una questione di testa, di atteggiamento: è questo il problema principale della squadra. Lavoriamo su tante cose per migliorare e per creare uno spirito di squadra forte". (ANSA).