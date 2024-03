MILAN-EMPOLI, Basta Pulisic ai rossoneri che vincono 1-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta una rete di Christian Pulisic a fine primo tempo al Milan per avere la meglio dell'Empoli e portare a casa tre punti contro i toscani che nel finale hanno anche un paio di occasioni per il pareggio. Decide la sfida il gol dell'americano su assist di Okafor, inizialmente annullato per posizione di fuorigioco dello svizzero, poi convalidato con l'ausilio del VAR e del fuorigioco semiautomatico. La squadra di Pioli scavalca momentaneamente la Juventus al secondo posto in classifica, l'Empoli resta invece invischiato nella lotta salvezza.