MILAN-CAGLIARI, Dopo 45' è 2-0: doppietta di Jovic

È Luka Jovic il grande protagonista del primo tempo tra Milan e Cagliari in Coppa Italia. L'ex attaccante della Fiorentina ha realizzato una doppietta in 45 minuti, prima controllando benissimo un cross di Theo Hernandez e battendo a rete da due passi, poi sfruttando un mezzo errore di Radunovic su un altro assist di Theo: seconda rete in scivolata e San Siro ai piedi dell'attaccante serbo che nelle ultime settimane ha scalato qualche posizione nelle gerarchie di Pioli.