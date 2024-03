MILAN, Allenamento in campo oggi con la Primavera

FirenzeViola.it

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per la colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento. Come riporta Milannews, il gruppo, integrato dai ragazzi della Primavera, ha iniziato con lavoro in palestra e l'attivazione muscolare. L'allenamento è poi proseguito in campo con una serie di lavori atletici eseguiti con l'ausilio dei tappeti elastici; a seguire, alcune esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso, che hanno preceduto una serie di sfide 5 contro 5 con le quali si è chiusa la sessione. La squadra di Pioli tornerà ad allenarsi domattina.