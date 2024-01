MIL-BOL, Partita ferma al 16° in onore di Maignan

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al sedicesimo minuto, 16 è il numero di maglia di Maignan, si è fermata per una trentina di secondi la sfida tra Milan e Bologna. Le due formazioni hanno iniziato ad applaudire, il pubblico di San Siro ha acceso le torce dei propri smartphone e sul mega schermo dello stadio è apparsa la frase di Martin Luther King "Darkness cannot drive out darkness: only light can do that". Un messaggio di vicinanza organizzato dai rossoneri in favore del portiere Mike Maignan, vittima di offese razziste nella scorsa giornata di campionato.