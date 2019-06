MESSI, Vinco con Argentina e poi smetto

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Prima di ritirarmi voglio vincere qualcosa con l'Argentina e continuerò a lottare per questo sogno": è la promessa di Leo Messi a due settimane dal via della Coppa America, mai vinta in carriera con la maglia dell'Albiceleste. In una lunga intervista a Fox Sports la 'Pulce' parla un po' di tutto, del presente come del passato, dei suoi compagni e maestri, a cominciare da Pep Guardiola "un insegnante unico, è un allenatore che vede in anticipo quello che succede nel calcio", per passare ai suoi compagni di ieri ("Mi mancano Xavi e Iniesta. Neymar è un fenomeno, parlo sempre con lui, anche su WhatsApp") e di oggi, come Luis Suarez che il n.10 difende a spada tratta: "Lo hanno attaccato dicendo che aveva preferito la Coppa America alla finale della Coppa del Re, ma la verità è che Luis si trascina un infortunio da tanti mesi e gioca con dolori. Dopo il Liverpool è arrivato un momento in cui non ne aveva più, diranno che è mio amico e non posso parlare male di lui, ma la realtà è questa".