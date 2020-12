MESSI, Rebus Barcellona: "Non so se resto o vado via"

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Non so se andrò via o resterò al Barcellona, aspetterò che la stagione finisca. Non ho niente di chiaro in testa". Leo Messi non scioglie i nodi sul suo futuro: nella lunga intervista a LaSexta, il campione argentino, il cui contratto scade il prossimo giugno, lascia tutto ancora in sospeso. "L'importante ora è pensare alla squadra, a chiudere bene l'anno, provare a raggiungere nuovi trofei senza farmi distrarre da nulla" ha sottolineato la Pulce, protagonista in estate dello strappo - poi ricucito - con il club blaugrana. Ma le voci di mercato lo vorrebbero già verso Parigi, al Psg. "So che ci sono molte persone del Barcellona che ancora mi amano, che vogliono che continui qui - ha aggiunto -, so anche che ci sono altre persone che hanno cambiato idea dopo quello che è successo. Ma farò ciò che è meglio per il club e per me. Non so se me ne andrò, ma se lo facessi, vorrei andarmene nel miglior modo possibile e poter tornare nel club in futuro. Il Barcellona è molto più grande di qualsiasi giocatore". Di certo "non andrei mai né al Real Madrid né all'Atletico" dice Messi, che ammette di essere attratto anche da un'esperienza negli Stati Uniti. Quanto al futuro a fine carriera: "Non ci ho pensato, ma mi piacerebbe fare qualcosa legato al calcio. Non mi vedo come un allenatore, forse come un direttore sportivo". (ANSA).