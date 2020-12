MESSI, 'Ferie extra': asso del Barcellona salta l'Eibar

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il Barcellona è tornato ad allenarsi questa mattina dopo che il tecnico balugrana Ronald Koeman ha concesso ai suoi giocatori quattro giorni di riposo per le feste di Natale. Ma la sessione mattutina al Sant Joan Despí Sports City ha avuto un'importante assenza: Leo Messi. Come riporta il quotidiano spagnolo 'Marca', il capitano del Barça, trasferitosi in Argentina per trascorrere le vacanze, ha ottenuto ancora qualche giorno di ferie e non si ricongiungerà alla sua squadra se non dopo la partita contro Eibar, che il Barcellona giocherà martedì 29 al Camp Nou. Dopo l'incontro con i baschi, Koeman concederà ai suoi giocatori altri due giorni di riposo. Il Barça non lavorerà mercoledì e giovedì e tornerà ad allenarsi al Joan Gamper Sports City venerdì 1 gennaio alle 17:00. In quella sessione, Messi sarà già lì. I catalani iniziano il 2021 trasferendosi a Huesca dove giocheranno allo stadio El Alcoraz il terzo giorno dell'anno. Koeman sta dosando il nazionale argentino in questa stagione e gli ha concesso un po' di riposo in occasione di alcune partite di Champions League, come quelle giocate contro Dinamo Kiev e Ferencváros . L'allenatore olandese non vuole rischiare infortuni con il suo capitano. (ANSA).