Meret: "Abbiamo dato continuità alla prova con l'Inter, ma dobbiamo chiudere prima le gare"

Il portiere del Napoli Alex Meret, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria degli azzurri sulla Fiorentina per 2-1: "Volevamo dare continuità alla prestazione con l’Inter, il mister ce l’aveva chiesto e nel primo tempo abbiamo gestito molto bene il gioco. Dobbiamo però essere più concreti e cinici sotto porta, perché abbiamo segnato meno rispetto alle occasioni create. Nel finale avremmo dovuto amministrare meglio la gara: era sotto controllo, ma abbiamo rischiato un’altra beffa all’ultimo minuto. Dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi e migliorare in fase realizzativa."

Nella ripresa il Napoli è calato, qual è la spiegazione?

"Nel finale eravamo un po’ stanchi e meno brillanti. Dobbiamo gestire il pallone con più lucidità ed evitare di buttarlo via troppo spesso. La chiave è chiudere prima le partite: se rimani in vantaggio di un solo gol, rischi sempre nel finale. Speriamo di migliorare."

Quanto è importante l’apporto del pubblico?

"I tifosi sono fondamentali per noi, lo sentiamo. Nelle ultime due partite casalinghe ci hanno dato una grande spinta. Mancano dieci finali e vogliamo affrontarle con il massimo entusiasmo, nostro e loro. Speriamo di regalare tante soddisfazioni ai nostri sostenitori. Giocare partite così è motivo di orgoglio. Sono a Napoli da anni e non vedo alcun problema per il futuro."

Quanto credete nello scudetto?

"Siamo lì in alto e lo sappiamo tutti, vogliamo rimanerci ed è il primo obiettivo. Mancano dieci partite, sarebbe da folli non credere di poter arrivare davanti a tutti. Dovranno essere dieci finali e poi si vedrà, non dobbiamo far mancare spirito di squadra e sacrificio, è ciò che ci ha portato a fare questo campionato. Se ci mettiamo ancora di più, ci toglieremo grandi soddisfazioni"