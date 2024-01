MERCATO, Viola su Kalayci dell'Union Berlino. Gomez...

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dalla Germania arriva il nome di un giovane del 2005 che interesserebbe alla Fiorentina. Secondo Fussballeuropa.com, infatti il club viola ha chiesto informazioni per Baris Kalayci, trequartista in forza all'Union Berlino. Il giocatore, di nazionalità turca e tedesca, è uno dei più forti del settore giovanile dell'Union Berlino ed essendo in scadenza è nel mirino di diversi club.Anche Mario Gomez, ora dirigente,ha avuto modo di osservarlo ad un torneo giovanile e di premiarlo come miglior giocatore.