MERCATO, Viola in pole per il 2004 Filippo Guidobaldi

INDISCREZIONI DI FV CALCIO STORICO, L. FABBRI SARÀ MAGNIFICO MESSERE IL 24 Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il pesista fiorentino Leonardo Fabbri sarà Maginifico Messere in occasione della finale di Calcio Storico tra Azzurri e Rossi in programma il 24 giugno. Fabbri di recente ha partecipato anche al Golden Gala, che si è... Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il pesista fiorentino Leonardo Fabbri sarà Maginifico Messere in occasione della finale di Calcio Storico tra Azzurri e Rossi in programma il 24 giugno. Fabbri di recente ha partecipato anche al Golden Gala, che si è... NOTIZIE DI FV CALCIOMERCATO, 10 GIORNI ALLA PARTENZA: LE DATE Ancora 10 giorni e poi il calciomercato estivo potrà ufficialmente partire. Dal prossimo sabato, ossia il primo luglio, si potrà depositare i contratti negli uffici della Lega Serie A. Il tutto, come ogni estate, durerà due mesi. Il giorno di chiusura... Ancora 10 giorni e poi il calciomercato estivo potrà ufficialmente partire. Dal prossimo sabato, ossia il primo luglio, si potrà depositare i contratti negli uffici della Lega Serie A. Il tutto, come ogni estate, durerà due mesi. Il giorno di chiusura... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi