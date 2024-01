MERCATO, Un'altra pretendente per Gil: c'è il Feyenoord

Bryan Gil è uno dei nomi che in queste ore sono circolati con forza come eventuale rinforzo per la Fiorentina. Lo spagnolo di proprietà del Tottenham però piace anche ad altri club, su tutti il Feyenoord che avrebbe già effettuato più di un sondaggio per l'esterno che l'anno scorso ha giocato per metà stagione con la maglia del Siviglia in prestito. Un'operazione che secondo 1908.nl non sarebbe comunque per niente facile, anche a causa della concorrenza di una società importante come quella viola.