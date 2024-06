MERCATO, Trattativa col Frosinone per Brescianini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'evento per il Golden Boy organizzato da Tuttosport a Solomeo, in Umbria, si parla anche di calciomercato. E nello specifico, secondo quanto riportato da Sky Sport, ne hanno parlato Fiorentina e Frosinone con i suoi dirigenti Daniele Pradè e Guido Angelozzi, direttori sportivi delle due società.

L'emittente racconta di una trattativa andata in scena a margine dell'evento fra le due società che aveva come oggetto il centrocampista Marco Brescianini. Classe 2000 autore di 4 gol e 2 assist in 36 partite di campionato giocate questa stagione, il talento scuola Milan è un obiettivo della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino, allenatore ufficializzato ieri come erede di Vincenzo Italiano.

Nello specifico le parti si sono addentrate anche nelle cifre, col Frosinone che parte da una valutazione di base di 12 milioni di euro per il suo cartellino, forte anche dell'interessamento di diverse altre società di Serie A. La Fiorentina invece ha un'idea diversa e sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta da 8 milioni di euro cash. Possibile, per l'emittente satellitare, che l'operazione possa chiudersi nelle prossime settimane su una posizione di mezzo, ovvero intorno ai 10 milioni di euro complessivi, con la Fiorentina che comunque in questi giorni definirà le proprie strategie di mercato nel dettaglio col nuovo allenatore.