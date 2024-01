MERCATO, Si chiude a Milano il 1 febbraio alle 20:00

FirenzeViola.it

La fase finale della sessione invernale di calciomercato 2024 è prevista per i giorni di martedì 30, mercoledì 31 gennaio e giovedì 1° febbraio 2024. Ad organizzare la conclusione Master Group Sport in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi. A fare da cornice agli ultimi botti di mercato dei club italiani sarà l’Hotel Sheraton Milan San Siro di Milano. L'ultima ora disponibile per chiudere le trattative sarà tra le 19:00 e le 20:00 di giovedì 1 febbraio. A riportarlo è il portale Calcio e Finanza.