Il centrocampista del Cagliari Marko Rog andrà in prestito alla Dinamo Zagabria, squadra che aveva illuso poi abbandonato Josip Brekalo. Il giocatore, ex Napoli e più volte accostatao anche alla Fiorentina, andrà in prestito per un anno anche perché ora è alle prese con il recupero dall'intervento al ginocchio.